В первый день выборов в Москве не выявили влияющих на голосование нарушений

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев заявил, что в первый день проведения выборов в столице не было выявлено нарушений, которые могли бы оказать влияние на ход голосования.
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