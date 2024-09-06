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В первый день выборов в Москве не выявили влияющих на голосование нарушений

В первый день выборов в Москве не выявили влияющих на голосование нарушений

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев заявил, что в первый день проведения выборов в столице не было выявлено нарушений, которые могли бы оказать влияние на ход голосования.

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