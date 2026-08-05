Происшествия
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Происшествия

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Пятеро омичей уличены сотрудниками полиции в неправомерном обороте средств платежей

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области установили причастность компании молодых людей к совершению преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ: они продали свои банковские карты, которые в последующем были использованы для хищения денежных средств у потерпевших от мошеннических действий.

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