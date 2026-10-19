МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Владимир Путин сегодня утром провел встречу с Михаилом Мишустиным. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер озвучил свои предложения по перестановкам в Кабмине.