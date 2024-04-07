Мастер-класс по живописи маслом «Однажды в Париже»

Французский балкон, Эйфелева башня и распустившиеся розы — гости студии «Возьми кисть» смогут мысленно совершить путешествие в один из самых романтичных городов мира и, вдохновившись его атмосферой, написать красочную картину.
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