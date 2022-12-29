Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...
  • Валентин Воробьев
    Не стоит торопиться. Дюков, притормози!Дюков предложил и...

Мбаппе о поведении Эмилиано Мартинеса: «Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки»

Мбаппе о поведении Эмилиано Мартинеса: «Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки»

Килиан Мбаппе высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022. Вратарь сборной Аргентины после победы над Францией объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер», а на чемпионском параде показал куклу с лицом форварда «ПСЖ».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх