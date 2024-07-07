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  • HotRS
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Люди гуляли по пляжу, когда из моря вышла морская звезда и своими ногами пошла в лес. Видео

Люди гуляли по пляжу, когда из моря вышла морская звезда и своими ногами пошла в лес. Видео

Туристы наслаждались спокойным отдыхом на пляже, когда из океана медленно появилась морская звезда. Это существо, обычно обитающее в водной среде и дышащее жабрами, неожиданно выпустило дополнительные ноги и направилось к ближайшему лесу, что вызвало у отдыхающих настоящее удивление.

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Комментарии
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ЛЦ
Леонид Цымбал
Нет, с удивительно низкой скоростью... А поскольку она слепая, то поплзла не в том направлении ))) Надо было в море... ))) А лесов у моря не бывает )))
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9 час.
Элеонора Коган
Надо было ей помочь и вернуть в море.
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8 час.
HotRS
Ну и что такого? Пошла в кустики.
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5 час.

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