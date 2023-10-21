Сергей Михеев: Сбербанк – это банк, который унаследовал клиентскую базу советских сберегательных касс, где и пропали эти денежки

Георгий Корнев "Они же не у Сбербанка пропали. То правительство их неправильно заморозило." Тупой корреспондент Мысль в бросит и она гуляет потом по интернету. Да не лежат деньги в банках!!! Они в обороте. Так что правительство не деньги заморозило, А свои обязательства. А деньги были направлены в экономику, на социальные нужды и на строительство предприятий (другой вариант финансирования развития промышленности были облигации Госзайма). Потом аффилированные личности получили эти предприятия за "копейки". Так что на выплата этого долга финансироваться с прибыл го корпораций, а не выводиться топменеджментом за рубеж.

Людмила Лиханова БОльшая часть ТЕХ вкладчиков уже умерли. А наследники давно потеряли эти сберкнижки в процессе жизни с переездами и пр. Так что все это - туфта. Проще было бы отдать КАЖДОМУ гражданину преклонного возраста действительно серьезные суммы, а не как раньше на палку колбасы. Очередное издевательство банка у которого сумасшедшие доходы, а они в своих филиалах экономят даже на сберкнижках, заставляют (!) получать пенсии или на карту или дают паршивые маленькие бумажки которые либо потеряются либо сам человек будет САМ сшивать в книжки. Маразм.