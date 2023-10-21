Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

489 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Не вижу, в чём оскорбление. Всегда слушаю Сатановского. Он очень ярко и интересно высказывается. Жаль, что его уволил...Евгений Сатановск...
  • Дмитрий Толкачев
    Не, а что у нас выпивший не совсем трезвый персонаж коим является Захарова в публичном пространстве- это уже норма!? ...Евгений Сатановск...
  • Владимир Шалимов
    И когда уже от этого "сюрпляса" под названием "активная оборона" перейдут в атаку по всему фронту и свернут шею укроф...Алексей Леонков: ...

Сергей Михеев: Сбербанк – это банк, который унаследовал клиентскую базу советских сберегательных касс, где и пропали эти денежки

Сергей Михеев: Сбербанк – это банк, который унаследовал клиентскую базу советских сберегательных касс, где и пропали эти денежки

«РИА Новости» сообщило, что рабочая группа Госдумы подготовила предложение для компенсации советских вкладов, которые были еще по состоянию на лето 1991 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
&quot;Они же не у Сбербанка пропали. То правительство их неправильно заморозило.&quot; Тупой корреспондент Мысль в бросит и она гуляет потом по интернету. Да не лежат деньги в банках!!! Они в обороте. Так что правительство не деньги заморозило, А свои обязательства. А деньги были направлены в экономику, на социальные нужды и на строительство предприятий (другой вариант финансирования развития промышленности были облигации Госзайма). Потом аффилированные личности получили эти предприятия за &quot;копейки&quot;. Так что на выплата этого долга финансироваться с прибыл го корпораций, а не выводиться топменеджментом за рубеж.
Ответить
6 час.
Людмила Лиханова
БОльшая часть ТЕХ вкладчиков уже умерли. А наследники давно потеряли эти сберкнижки  в процессе жизни с переездами и пр. Так что все это - туфта.  Проще было бы отдать КАЖДОМУ гражданину преклонного возраста  действительно серьезные суммы, а не как раньше на палку колбасы. Очередное издевательство банка у которого сумасшедшие доходы, а они в своих филиалах экономят даже на сберкнижках, заставляют (!) получать пенсии или на карту или дают паршивые маленькие бумажки которые либо потеряются либо сам человек будет САМ сшивать в книжки. Маразм.
Ответить
4 час.
TG
Tamara Goncharuk
Обворовывать, не зарабатывать. Ничего Греф не вернёт.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх