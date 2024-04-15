Психолог Хакимов объяснил, как правильно ставить цели для достижения результатов

Важно уделять внимание деталям Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов в разговоре с РИАМО сообщил, что для определения ясной цели важно опираться на собственные интересы и достижения.
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