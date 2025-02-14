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Рютте: НАТО не обещала Зеленскому членство в альянсе по итогам мирных переговоров

Рютте: НАТО не обещала Зеленскому членство в альянсе по итогам мирных переговоров

НАТО не обещала Украине членство по итогам переговоров с Россией, с таким заявлением выступил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

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