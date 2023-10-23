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Эксперты перечислили регионы России, где можно бюджетно отдохнуть на новогодних каникулах

Эксперты перечислили регионы России, где можно бюджетно отдохнуть на новогодних каникулах

"Аргументы и Факты" узнали у специалистов, куда можно отправиться на Новый годС приближением морозов многие стали задумываться, где можно провести новогодний отдых и при этом не потратить бешеную сумму денег.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
От чего отдыхают все буржуи? От безделья.Сколько можно отдыхать,надо работать.
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4 д.

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