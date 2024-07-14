Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года: Оракулы зодиака распахивают врата судьбы! В начале недели звездные пути говорят о началах и возможностях, середина — о испытаниях, а конец — о зове отдохнуть.