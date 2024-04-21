Севикян стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем»

В чемпионате Венгрии определился победитель – им 6-й раз подряд стал «Ференцварош» из Будапешта. В 29-м туре «Ференцварош» дома сыграл вничью с «Кишвардой» — 0:0, но этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.
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