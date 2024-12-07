Мошенники стали врать о полисах ОМС: Раскрыта новая схема обмана в России

Мошенники находят новые пути доступа к данным русских через полисы ОМС. Эксперт проекта Народного фронта Алла Храпунова предупреждает о риске передачи кода из СМС, который открывает доступ к порталу "Госуслуги".
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