Экономист Щелканов рассказал, что банки могут заблокировать карту в случае подозрительной операции с переводом

Доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что поводом для блокировки банковской карты может послужить подозрительная операция с переводом средств.
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