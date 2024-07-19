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Петербургский дневник

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«Начало положено»: «Реавиз» выпустил первых выпускников в Санкт-Петербурге

«Начало положено»: «Реавиз» выпустил первых выпускников в Санкт-Петербурге

В университете готовят медицинских работников Созданный в 2015 году Университет «Реавиз» в Санкт-Петербурге в 2019 году провел первую приемную кампанию, и в этом году первые выпускники университета получили дипломы врачей.

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