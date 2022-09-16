В Национальном художественном музее открылась выставка гравюры XVII-XIX веков

Выставка под названием "Гендерные сцены - повседневная жизнь на переднем плане (гравюра XVII-XIX веков)" открылась сегодня в Национальном художественном музее Молдовы в рамках мероприятий, посвященных Дням европейского наследия, передает МОЛДПРЕС.
Выставка под названием "Гендерные сцены - повседневная жизнь на переднем плане (гравюра XVII-XIX веков)" открылась сегодня в Национальном художественном музее Молдовы в рамках мероприятий, посвященных Дням европейского наследия, передает МОЛДПРЕС.
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