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Inspectors warned Washington paper mill of tank failure before deadly implosion

Inspectors warned Washington paper mill of tank failure before deadly implosion

The operator of a paper mill that imploded in Washington, killing 11 people, had been warned twice that its facilities required significant repairs.

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