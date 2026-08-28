Inspectors warned Washington paper mill of tank failure before deadly implosion

The operator of a paper mill that imploded in Washington, killing 11 people, had been warned twice that its facilities required significant repairs.
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