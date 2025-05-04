ВС РФ осуществляют фланговый обход Константиновки, стремясь окружить группировку ВСУ

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. За последние несколько недель активных боевых действий российские войска потеснили украинские силы и существенно продвинулись на разных участках фронта на Константиновском направлении.
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