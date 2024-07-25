Член ПК Политбюро ЦК КПК призвал к эффективному распространению руководящего духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци в среду призвал к эффективному распространению руководящего духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва посредством пропагандистско-просветительской работы.
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