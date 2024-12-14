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«Ювентус» на 9 очков отстает от лидирующей «Аталанты» после 16 туров Серии А

«Ювентус» на 9 очков отстает от лидирующей «Аталанты» после 16 туров Серии А

Команда Тиаго Мотты сегодня разделила очки с «Венецией» – 2:2. В предыдущих трех турах тоже были ничьи: с «Болоньей» (2:2), «Лечче» (1:1) и «Миланом» (0:0).

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