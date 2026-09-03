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Царьград

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Медведица с медвежонком напугали грибников в Омской области

Медведица с медвежонком напугали грибников в Омской области

В селе Большие Уки Омской области грибники столкнулись с медведицей и её медвежонком. Эти животные появились в 20 метрах от места сбора грибов и испугали очевидцев, в результате чего была повреждена машина.

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