21 жизненный урок от Марка Твена

«Род человеческий имеет только одно действительно эффективное оружие, и это смех». Так говорил известный американский писатель Марк Твен, который, между прочим, писал вовсе не только для детей! Сейчас вы в этом убедитесь.
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