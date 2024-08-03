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Иваново

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Ивановские школьники приняли участие в фестивале проектов научно-технологической программы «Большие вызовы»

Ивановские школьники приняли участие в фестивале проектов научно-технологической программы «Большие вызовы»

Ивановские школьники приняли участие в фестивале проектов научно-технологической программы «Большие вызовы» Фестиваль представил разработки школьников в сотрудничестве с компаниями и научными центрами партнёров Образовательного центра «Сириус».

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