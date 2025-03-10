Новым премьер-министром Канады избрали экс-главу Центробанка Карни

Правящая в Канаде Либеральная партия избрала новым премьер-министром страны бывшего главу канадского Центрального банка (ЦБ) Марка Карни, следует из заявления на странице организации в социальной сети X*.
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