Самые высокие зарплатные ожидания в Алтайском крае оказались у бурильщиков

Также на большие зарплаты в регионе претендуют водители самосвалов и экскаваторов Эксперты проанализировали зарплатные ожидания соискателей в резюме и установили, что на самые высокие зарплаты в течение 2024 года в Алтайском крае претендовали бурильщики и водители различного транспорта.
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