Самые высокие зарплатные ожидания в Алтайском крае оказались у бурильщиков

Также на большие зарплаты в регионе претендуют водители самосвалов и экскаваторов Эксперты проанализировали зарплатные ожидания соискателей в резюме и установили, что на самые высокие зарплаты в течение 2024 года в Алтайском крае претендовали бурильщики и водители различного транспорта.