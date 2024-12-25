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Самые высокие зарплатные ожидания в Алтайском крае оказались у бурильщиков

Самые высокие зарплатные ожидания в Алтайском крае оказались у бурильщиков

Также на большие зарплаты в регионе претендуют водители самосвалов и экскаваторов Эксперты проанализировали зарплатные ожидания соискателей в резюме и установили, что на самые высокие зарплаты в течение 2024 года в Алтайском крае претендовали бурильщики и водители различного транспорта.

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