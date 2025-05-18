В России захотели ужесточить одно требование для автомобилистов. Речь идет о правилах медицинского освидетельствования на состояние опьянения, рассказал РИА Новости автоэксперт, руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
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