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Татьяна Москалькова исполнила мечту 9-летней девочки из Самары

Татьяна Москалькова исполнила мечту 9-летней девочки из Самары

Софья попросила на Новый год велосипед.Своё желание 9-летняя Сонечка Витергольд, которая страдает сахарным диабетом, загадала под Новый год, и об том узнала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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