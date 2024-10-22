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Искусственный интеллект выявляет варианты ДНК, которые могут быть связаны с психическими расстройствами

Искусственный интеллект выявляет варианты ДНК, которые могут быть связаны с психическими расстройствами

Группа исследователей под руководством Стэнфордской медицины разработала новый алгоритм искусственного интеллекта ARC-SV для выявления сложных структурных вариантов в геноме человека.

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