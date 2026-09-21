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Донецкая группа новостей

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Долги по ЖКУ и алиментам могут включить в долговую нагрузку россиян

Долги по ЖКУ и алиментам могут включить в долговую нагрузку россиян Как сообщается, при выдаче кредитов банкам предлагают учитывать не только официальные займы, но и долги по коммуналке, услугам связи и алиментам, если дело дошло до судебных приставов.

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