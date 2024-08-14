Погружение во тьму: к чему готовят Украину

Примерно с конца первой декады августа (то есть как раз с того времени, когда стало ясно, что «Курский рейд» ВСУ является не быстрым налетом на российскую территорию, а масштабной и хорошо спланированной войсковой операцией), на Украине вдруг пошли разговоры по теме, на первый взгляд, никак не связанной с этой авантюрой киевской хунты.