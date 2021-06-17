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Росстандарт разработал методичку по выбору детских удерживающих устройств

Росстандарт разработал методичку по выбору детских удерживающих устройств

В целях информирования товаропроизводителей, продавцов, перевозчиков и родителей о высокой степени опасности использования несертифицированных детских удерживающих устройств, суррогатов ДУУ, а также ДУУ несоответствующих росту, весу и возрасту ребенка, Росстандарт и АНО «Выбор Родителей» (при участии «Совета Матерей»), разработали информационную методичку-памятку, содержащую подробную информацию о том, как подобрать ДУУ, которое максимально защитит ребенка в случае аварийной ситуации на дороге.

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