Росстандарт разработал методичку по выбору детских удерживающих устройств

В целях информирования товаропроизводителей, продавцов, перевозчиков и родителей о высокой степени опасности использования несертифицированных детских удерживающих устройств, суррогатов ДУУ, а также ДУУ несоответствующих росту, весу и возрасту ребенка, Росстандарт и АНО «Выбор Родителей» (при участии «Совета Матерей»), разработали информационную методичку-памятку, содержащую подробную информацию о том, как подобрать ДУУ, которое максимально защитит ребенка в случае аварийной ситуации на дороге.