Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиянам назвали условие для досрочного выхода на пенсию

Россиянам назвали условие для досрочного выхода на пенсию

Россияне, работающие в нормальных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию при длительном трудовом стаже, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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