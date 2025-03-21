Россиянам назвали условие для досрочного выхода на пенсию

Россияне, работающие в нормальных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию при длительном трудовом стаже, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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