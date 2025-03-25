Разведка США запустила более 150 спутников за два года

Национальное управление военно-космической разведки США заявило, что за последние два года им было запущено более 150 спутников и создана крупнейшая и наиболее функциональная правительственная группировка на орбите за всю историю страны, 25 марта сообщает американское издание SpaceNews.
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