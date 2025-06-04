Водитель мопеда погиб в ДТП на трассе в Воронежской области

Во вторник, 3 июня на 52 километре трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» произошло смертельное ДТП. По данным правоохранителей, трагедия произошла примерно в 5 утра, когда водитель мопеда на нерегулируемом перекрестке не пропустил легковушку, которая двигалась по главной дороге.