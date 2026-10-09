"Солдаты, моряки, русские шпионы": The Times разбиралась, почему Кремль жаждет заполучить британских агентов

Газета The Times вдруг вспомнила громкие шпионские скандалы времён холодной войны, чтобы объяснить, почему русская разведка якобы стремится заполучить британских военных и людей, имеющих доступ к секретной информации.
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