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Царьград

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"Солдаты, моряки, русские шпионы": The Times разбиралась, почему Кремль жаждет заполучить британских агентов

"Солдаты, моряки, русские шпионы": The Times разбиралась, почему Кремль жаждет заполучить британских агентов

Газета The Times вдруг вспомнила громкие шпионские скандалы времён холодной войны, чтобы объяснить, почему русская разведка якобы стремится заполучить британских военных и людей, имеющих доступ к секретной информации.

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