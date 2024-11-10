Мужчина покончил с собой в поезде Грозный — Москва

Пассажир покончил жизнь самоубийством в поезде Грозный-Москва утром в воскресенье. Фото: Лилия Шарловская Как стало известно «LiveNews24», труп мужчины обнаружили в туалете около 10 часов утра, незадолго до прибытия поезда в столицу.