Крах имперского проекта: что показали 10 лет «свободного плавания» Британии

Невероятно, но факт. Спустя 10 лет после референдума о Brexit британский премьер-министр Энди Бернэм публично заговорил о возможности возвращения Соединенного Королевства в состав Евросоюза.
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