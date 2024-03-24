Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • tatyanadavydkina
    То что эти люди были таджиками еще и еще раз доказывает. что это хорошо спланированная акция. Разжечь недовольство вн...Кодекс российског...
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Сбылась мечта украинских патриотов

Сбылась мечта украинских патриотов

Сбылась мечта украинских патриотов. Но есть нюанс. Как вы уже, наверное, знаете, лягушатники вознамерились отправить аж целых 2000 своих военнослужащих на Украину.

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