News.ru оценил, как живет отказавшийся говорить о СВО Никита Панфилов

Никита Панфилов, прославившийся ролями в сериалах “Мажор” и “Сладкая жизнь”, а также по фильму “Пес”, где он играл роль Макса, был известен зрителю благодаря своим выступлениям на сцене МХТ имени Чехова в Москве.
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