Россиян стали чаще приглашать работать за границей

За последний год на треть (33,6%) выросло число приглашений для россиян к работе в других странах. Самыми активными в вакансиях для российских специалистов стали Белоруссия, Казахстан, Грузия и Турция, а количество офферов в Китай выросло в шесть раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии