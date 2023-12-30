Медик ВС РФ рассказал о спасении раненых под Артемовском

Медик-разведчик ВС РФ с позывным «Линза» рассказал, как он и его коллеги оказывают медицинскую помощь непосредственно на передовой и максимально быстро эвакуируют раненых с поля боя в госпитали на Артемовском направлении.
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