Убийство охранника в ЖК Алматы: 22 года тюрьмы получил виновный

Приговор вынесли мужчине, убившего охранника в алматинском ЖК, передает inAlmaty.kz. В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы в рамках закрытого судебного заседания рассмотрено уголовное дело по обвинению в убийстве и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну потерпевшей.