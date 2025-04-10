Убийство охранника в ЖК Алматы: 22 года тюрьмы получил виновный

Приговор вынесли мужчине, убившего охранника в алматинском ЖК, передает inAlmaty.kz. В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы в рамках закрытого судебного заседания рассмотрено уголовное дело по обвинению в убийстве и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну потерпевшей.
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