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В «Смене» откроется военно-патриотический лагерь «Рубеж»

В «Смене» откроется военно-патриотический лагерь «Рубеж»

Всероссийский детский центр «Смена» продолжает расширять свою инфраструктуру: в 2024 году здесь откроются новые образовательные павильоны, будет создан Федеральный центр развития воспитания в системе среднего профессионального образования.

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