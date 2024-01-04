В «Смене» откроется военно-патриотический лагерь «Рубеж»

Всероссийский детский центр «Смена» продолжает расширять свою инфраструктуру: в 2024 году здесь откроются новые образовательные павильоны, будет создан Федеральный центр развития воспитания в системе среднего профессионального образования.
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