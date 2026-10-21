КАИР (ИА Реалист). Египет вплотную приблизился к прямому военному участию в конфликте между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.
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Ой ляяя ... Хуситы ещё и Египет поимеют? Где ж теперь релокантам кости то греть? Бядаа.(((