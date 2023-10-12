Политик Брылка: Польша выставит Украине счет и некоторые условия помощь

Польская сторона предъявит счет Украине и поставит перед ней ряд условий за оказанную помощь. Такое заявление сделала на Polsat кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка во время предвыборных дебатов.
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