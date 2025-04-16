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Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

Проект «Зеленский» можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.

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