Европейские страны обсуждают возможность захвата судов российского теневого флота в Балтике

Финляндия, Латвия, Литва и Эстония активизировали переговоры по борьбе с российским теневым флотом, суда которого используются для нарушений санкционного режима при поставках нефти и, как предполагается, для диверсий в виде повреждения подводных кабелей, соединяющих страны региона.