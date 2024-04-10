В Петрозаводске не наказали водителя, сбившего велосипедиста насмерть

После семи месяцев доследственной проверки в смертельном ДТП нет виновного В августе прошлого года страшное ДТП потрясло жителей Петрозаводска: велосипедист ехал по пешеходному переходу недалеко от Главного рынка, его на большой скорости сбил водитель автомобиля.
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