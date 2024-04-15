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Россия развивает частные инициативы в космосе

Россия развивает частные инициативы в космосе

РИА Новости/Сергей Бобылев Прекрасный пример ускорения развития технологий с помощью космических программ – это микропроцессоры, те самые, без которых сейчас не могут работать ни сотовые телефоны, ни автомобили, ни даже стиральные машинки.

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