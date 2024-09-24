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Кузбассовец взорвал гранаты около торгового центра

Кузбассовец взорвал гранаты около торгового центра

За подрыв гранат житель Кузбасса угодил за решетку на 15 суток.Житель Кузбасса арестован на 15 суток за то, что бросил гранаты в общественном месте.

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